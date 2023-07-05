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00:33, 5 июля 2023Россия

Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет», — отметил он. О звуках взрывов в городе ранее сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее в Донецке прозвучали взрывы. По предварительным данным, сработала ПВО. Звуки мощных взрывов были слышны в центре города. Кроме того, взрывы прогремели в Макеевке.

3 июля Гладков сообщил, что над селом Борки в Валуйском городском округе системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат. Он добавил, что оперативные службы уточняют последствия на земле.

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    Марина Совина
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