Губернатор Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет», — отметил он. О звуках взрывов в городе ранее сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее в Донецке прозвучали взрывы. По предварительным данным, сработала ПВО. Звуки мощных взрывов были слышны в центре города. Кроме того, взрывы прогремели в Макеевке.

3 июля Гладков сообщил, что над селом Борки в Валуйском городском округе системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат. Он добавил, что оперативные службы уточняют последствия на земле.