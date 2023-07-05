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14:47, 5 июля 2023Россия

Белгородский губернатор показал последствия обстрела Валуек из «Града»

Белгородский губернатор Гладков показал видео с последствиями обстрела Валуек из «Града»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал на видео последствия обстрела города Валуйки из РСЗО «Град». Соответствующий ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видны частично разрушенные частные дома. В некоторых взрывом выбило стекла, после чего люди закрыли окно прозрачной пленкой. Внутри помещений из-за обстрела обвалилась штукатурка. Кроме того, на кадрах можно заметить поврежденные автомобили.

«По предварительным результатам подомового обхода, разрушения выявлены в 33 частных домовладениях и 11 автомобилях. Все службы на месте и помогают жителям закрыть тепловой контур», — сообщил губернатор.

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Ранее Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор отметил, что по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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