Известный художник попросил миллионы за квартиру без мебели в центре Москвы

Художник Александр Шилов решил продать квартиру в центре Москвы за 325 миллионов рублей

Известный российский художник Александр Шилов решил избавиться от квартиры в центре Москвы, установив стоимость в сотни миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

Объект площадью 304 квадратных метра расположен недалеко от Арбата, на втором этаже дома 1915 года постройки по адресу Романов переулок, 5. Здание является бывшим доходным домом графа Шереметева, ранее в нем проживали такие советские военачальники и политические деятели, как Ворошилов, Фрунзе, Буденный, Каганович, Молотов, Жуков, Рокоссовский, Конев, Малиновский. Шилов владеет объектом недвижимости в нем с 2017 года.

За покупку жилья художник попросил 325 миллионов рублей. В квартире есть восемь комнат, однако по внутреннему убранству она напоминает дворец за счет антикварной мебели и старинных люстр. В интерьере преобладают красный, коричневый и зеленый цвета. Среди особенностей объекта — наличие колонн, статуй, мольберта, картин на стенах, рыцарских доспехов. Полы в квартире-дворце сделаны из мрамора, а многие предметы мебели — из дерева.

Представитель продавца заявил изданию, что в доме, где продается объект, «много приличных людей живет», в том числе Шилов. Он отметил, что владелец квартиры решил избавиться от нее потому, что во время пандемии COVID-19 стал жить за пределами Москвы.

«Квартира продается без мебели. Какая-то мебель, современная мебель может быть оставлена, а антикварная старинная мебель — она вся уедет», — подчеркнул представитель продавца.

В июне актер Нил Кропалов, известный по роли в сериале «Ранетки», рассказал о том, что в детстве он долгое время жил в пятикомнатной квартире на Арбате, ранее принадлежавшей знаменитому советскому писателю Константину Симонову. Он отметил, что его семья поселилась там благодаря помощи сотрудницы жилищно-эксплуатационной конторы, которая разрешила его родителям-студентам остаться там на короткий срок.