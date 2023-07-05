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19:47, 5 июля 2023Экономика

В Европе назвали срок замены российского газа

Глава Eni: Европа сможет заменить российский газ в течение двух лет

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Европа способна полностью заменить поставки российского газа в течение двух лет. Такой срок отказа от российского топлива назвал глава итальянской энергокомпании Eni Клаудио Дескальци, пишет ТАСС.

По словам Дескальци, спрос на газ все еще остается, поэтому региону необходимо приложить дополнительные усилия для диверсификации импорта. «Нам надо инвестировать в трансформацию нашей промышленности при энергопереходе, надо инвестировать в нефть и газ», — заявил он.

Глава Eni добавил, что страны Европы находятся в разных условиях обеспеченности газом, и отметил, что производство в регионе в текущей геополитической ситуации подорожало. Сейчас газ для промышленности стоит в четыре-пять раз дороже, уточнил он.

В качестве замены российского газа Евросоюз рассматривает, в частности, переход на зеленую энергию. Для этого от блока потребуется дополнительных ежегодных вложений в размере 700 миллиардов евро.

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    Мария Грушко
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