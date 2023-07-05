Пытавшегося взорвать газопровод российского диверсанта отправили в СИЗО

В Крыму безработного диверсанта арестовали за попытку взорвать газопровод в поселке Кореиз

В Крыму 42-летнего безработного россиянина арестовали за попытку взорвать газопровод. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Поздно ночью 23 июня диверсант приехал из поселка Гаспра в поселок Кореиз и попытался подорвать газопровод на Родниковой улице. В результате возникло возгорание, 500 человек временно остались без газа. Газопровод восстановили к концу июня.

Спустя девять дней мужчину задержали. Он признался в содеянном. В отношении него возбудили дело об умышленном повреждении имущества. В его доме провели обыски.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала диверсантов за покушение на должностных лиц Мелитополя и подготовку подрыва.