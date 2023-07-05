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07:25, 5 июля 2023Экономика

Во Франции описали пагубный эффект санкций против России

В парламенте Франции пожаловались на пагубные последствия санкций против России

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Введение против России санкционных мер в 2022 год оказало пагубный эффект на французскую экономику, заявил член парламента Франции Ги Брику в своем обращении к правительству страны. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего документа, в котором депутат описал последствия для Франции ограничительных мер в отношении России.

«Господин Ги Брику предупреждает министра-делегата [Ролана Лескюра] при министре экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета [Брюно Ле Мэре], отвечающего за промышленность, о последствиях торговых санкций из-за российско-украинского конфликта, которые наносят ущерб экономической и экспортной деятельности некоторых французских компаний.

Например, французский экспорт авиационного оборудования и самолетов в Россию практически прекратился, что привело к падению отраслевого экспорта в эту страну на 84% по сравнению с 2021 годом», — говорится в тексте его обращения.

Последствия (санкций против России — прим. «Ленты.ру») пагубны, поскольку они касаются национального суверенитета и независимости. Кроме того, он хотел бы знать, в какой степени правительство намерено помочь этим компаниям справиться с этими крупными экономическими потерями

Ги Брику член парламента Франции

Парламентарий также подчеркнул, что последствия антироссийских санкций ставят под угрозу в том числе и экономику на национальном уровне.

«Более того, эти санкционные рычаги воздействуют на всю национальную экономику и, в частности, на промышленность. Запрет на этот экспорт ставит под угрозу выживание компаний с высокой добавленной стоимостью и мобилизующих передовые технологии», — уточнил Брику.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Берндт Шаттнер предложил правительству ФРГ отменить санкции против России. По его словам, санкционная политика вредит в первую очередь немецким гражданам, столкнувшимся, к примеру, с инфляцией, особенно на продукты питания, и нарушением логистических цепочек поставок товаров.

«Те товары, что доставлялись за пару дней, теперь надо ждать неделями и месяцами. Товары из Китая и Азии сильно задерживаются, доставка выросла в цене в десятки раз. Конечный потребитель платит сейчас на 40 процентов больше за ту же группу товаров, чем два года назад», — рассказал Шаттнер.

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    Кирилл Садовский
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