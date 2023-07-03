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15:17, 3 июля 2023Экономика

В Германии предложили отменить санкции против России

Депутат Шаттнер: антироссийские санкции нарушили логистику поставок товаров в Германию

Фото: Cathrin Mueller / Reuters

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Берндт Шаттнер предложил правительству ФРГ отменить санкции против России. Его заявление опубликовал Telegram-канал Achse der Wahrheit.

По его словам, санкционная политика вредит в первую очередь немецким гражданам, столкнувшимся, к примеру, с инфляцией, особенно на продукты питания, и нарушением логистических цепочек поставок товаров.

«Те товары, что доставлялись за пару дней, теперь надо ждать неделями и месяцами. Товары из Китая и Азии сильно задерживаются, доставка выросла в цене в десятки раз. Конечный потребитель платит сейчас на 40 процентов больше за ту же группу товаров, чем два года назад», — рассказал депутат.

Шаттнер считает, что стабилизировать ситуацию способно исключительно дипломатическое решение конфликта на Украине путем мирных переговоров, а также полная остановка поставок оружия Киеву. «Нам нужно прекратить это вредительство и начать жить в мире», — заключил он.

17 мая депутаты Левой партии бундестага направили обращение к правительству ФРГ, в котором призвали Евросоюз пересмотреть санкционную политику против России и Белоруссии. Авторы документа подчеркнули, что указанные ограничения приводят к росту массового голода в мире.

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