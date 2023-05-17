В Германии призвали отменить один вид санкций против России

В бундестаге призвали пересмотреть санкции против российской сельхозиндустрии

Евросоюзу необходимо пересмотреть свою санкционную политику против России и Белоруссии, которая напрямую влияет на экспорт странами зерна и удобрений, так как указанные ограничения ЕС приводят к росту массового голода в мире. Об этом в своем обращении к правительству ФРГ заявили депутаты Левой партии бундестага. С текстом их письма ознакомилась «Лента.ру»

От лица Левой партии бундестага выступили депутаты Ина Латендорф, Гезине Летч, Клаус Эрнст, Кристиан Герке, Ян Корте, Ральф Ленкерт, Томас Лютце, Виктор Перли и Бернд Риксингер. Они отметили, что военный конфликт России и Украины привел к ухудшению ситуации с массовым голодом в мире. По их мнению, найденные международным сообществом решения в виде зерновой сделки и «Полос солидарности» на данный момент не возымели достаточного эффекта.

«К сожалению, Глобальный Юг не получил достаточной выгоды от этого экспорта. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA), только 55 процентов зерна отправлялось в так называемые развивающиеся страны. Однако соглашение способствовало тому, что мировая рыночная цена на зерно сейчас опустилась до уровня 2021 года», — прокомментировали результаты зерновой сделки в Левой партии, отметив, однако, важность продления и расширения данного формата.

Формат переговоров по зерновому соглашению следует сделать постоянным и расширять, например, для достижения краткосрочного прекращения огня. Нельзя допустить, чтобы продовольственная безопасность третьих стран, особенно стран Глобального Юга, стала игрушкой геополитических интересов депутаты Левой партии бундестага текст обращения к правительству

Не менее важной для депутатов стала и ситуация с экспортом удобрений.

«Россия и Белоруссия являются крупными производителями удобрений. Экспорт удобрений из Белоруссии находится под санкциями ЕС с 2021 года. Затем экспорт калия упал на 70 процентов. Удобрения из Белоруссии и России срочно нужны на Глобальном Юге. Экспорт из Белоруссии, не имеющей выхода к морю, будет наиболее дешево и быстро осуществляться через порты Европейского Союза. По требованию ООН были освобождены застрявшие в ЕС российские сухогрузы, груженные удобрениями. Однако ЕС отклонил просьбу генсека ООН о пересмотре санкций против Белоруссии», — говорится в их обращении.

В связи с этим депутаты ставят перед правительством вопрос о работе по расширению сотрудничества с Россией по поводу зерна и частичного снятия ограничительных мер в этой сфере во благо продовольственной безопасности стран, страдающих от проблемы массового голода.

«Для облегчения ситуации в странах, страдающих от острого голода в краткосрочной перспективе, должны быть приняты все меры из гуманитарных соображений для сохранения зернового соглашения между Украиной и Российской Федерацией, снижения санкций по продуктам питания и удобрениям и обеспечения того, чтобы эти товары прибывали туда, где они нужнее всего», — заявили представители Левой партии.

Бундестаг Германии призывает федеральное правительство работать на уровне ЕС, чтобы обеспечить отмену санкций и барьеров, прямо или косвенно негативно влияющих на экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений

депутаты Левой партии бундестага текст обращения к правительству

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что страны Евросоюза, вопреки своим заявлениям об отсутствии у них намерений препятствовать поставкам сельскохозяйственной и продовольственной продукции из России, мешают доступу российского зерна на мировые рынки. В ведомстве назвали данную ситуацию целью ЕС, а не следствием санкций в отношении Москвы.

«Становится понятно, что создание препятствий для доступа российского зерна на мировые рынки, в том числе в наиболее нуждающиеся страны, — это не "побочный эффект" санкций, а одна из их целей», — считают в ведомстве.