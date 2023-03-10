МИД назвал целью ЕС препятствование экспорту российского зерна

МИД России назвал препятствование стран ЕС экспорту российского зерна их целью

Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале сообщило, что страны Евросоюза (ЕС), вопреки своим заявлениям об отсутствии у них намерений препятствовать поставкам сельскохозяйственной и продовольственной продукции из России, мешают доступу российского зерна на мировые рынки. В ведомстве назвали данную ситуацию целью ЕС, а не следствием санкций в отношении Москвы.

В МИД указали на то, что Запад обвиняет Россию в якобы использовании пшеницы для продвижения своих геополитических интересов и обещает увеличить усилия, чтобы противостоять этому. Также, по мнению западных государств, Москва использует газ и удобрения. В ведомстве указали на противоречивость высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который в одно и то же время призывает «с большей решимостью» бороться с использованием России пшеницы как политического инструмента, при этом отмечая, что антироссийские санкции ЕС не направлены против поставок отечественных продовольствия и удобрений.

«Становится понятно, что создание препятствий для доступа российского зерна на мировые рынки, в том числе в наиболее нуждающиеся страны, — это не "побочный эффект" санкций, а одна из их целей», — заключили в министерстве.

Ранее директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина заявила об увеличении закупок российской пшеницы странами Африки.