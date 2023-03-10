Страны Африки увеличили закупки пшеницы из России

В РЗС заявили об увеличении закупок российской пшеницы странами Африки

Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина заявила об увеличении закупок российской пшеницы странами Африки. Ее слова приводит РИА Новости.

Тюрина обратила внимание, что в прошлом сезоне Россия не отгружала пшеницу в ОАЭ, Кению, Танзанию и Анголу. В этом сезоне, напротив, зафиксированы «достаточно активные поставки в Африку».

По данным зернового союза, в феврале на экспорт из России ушло 3,7 миллиона тонн зерновых культур — это на 35,4 процента больше, чем годом ранее.Представитель РЗС выразила мнение, что на росте закупок сказалось и то, что с Турцией и Египтом начали проводиться расчеты в рублях.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати (ДИП) МИД России Иван Нечаев обвинил Запад в лицемерии из-за приоритетов в поставках зерна. По его словам, суда с украинским зерном идут на Запад, а не в порты развивающихся стран. «К сожалению, пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты», — констатировал он.