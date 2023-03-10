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08:56, 10 марта 2023Экономика

Страны Африки увеличили закупки пшеницы из России

В РЗС заявили об увеличении закупок российской пшеницы странами Африки

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина заявила об увеличении закупок российской пшеницы странами Африки. Ее слова приводит РИА Новости.

Тюрина обратила внимание, что в прошлом сезоне Россия не отгружала пшеницу в ОАЭ, Кению, Танзанию и Анголу. В этом сезоне, напротив, зафиксированы «достаточно активные поставки в Африку».

По данным зернового союза, в феврале на экспорт из России ушло 3,7 миллиона тонн зерновых культур — это на 35,4 процента больше, чем годом ранее.Представитель РЗС выразила мнение, что на росте закупок сказалось и то, что с Турцией и Египтом начали проводиться расчеты в рублях.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати (ДИП) МИД России Иван Нечаев обвинил Запад в лицемерии из-за приоритетов в поставках зерна. По его словам, суда с украинским зерном идут на Запад, а не в порты развивающихся стран. «К сожалению, пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты», — констатировал он.

Марина Совина
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