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18:48, 5 июля 2023Среда обитания

В Европе захотели обязать компании платить за «быструю моду»

В Европе захотели обязать производителей платить за переработку выброшенной одежды и обуви

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Евросоюз (ЕС) хочет, чтобы текстильная промышленность оплачивала переработку выброшенной одежды и обуви. Об этом со ссылкой на предложение Еврокомиссии (ЕК) пишет Financial Times.

Новые правила, направленные на сокращение негативного влияния брендов «быстрой моды» на окружающую среду, должны подтолкнуть производителей к повышению пригодности своей продукции для вторичной переработки и стать катализатором растущего вторичного рынка, говорится в сообщении ЕК. «Вы не можете запретить людям покупать новые вещи, если они могут себе это позволить. Но я хочу быть уверен, что в конце срока службы для этих товаров будет найдено лучшее применение, чем быть сожженными или выброшенными на свалку в Африке», — сказал еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс.

По данным ЕК, ежегодно выбрасывается эквивалент 12 килограммов одежды и обуви на одного гражданина ЕС, из которых более трех четвертей сжигается или отправляется на свалку. По прогнозам Европейского агентства по окружающей среде, потребление одежды и обуви к концу десятилетия увеличится на 63 процента, с 62 миллионов тонн в 2019 году до 102 миллионов тонн в 2030 году. Согласно новому предложению, компании, которые продают одежду европейским потребителям, будут оплачивать переработку любых текстильных отходов, причем взимаемая сумма будет зависеть от объема требуемой переработки.

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По оценкам Еврокомиссии, расходы компаний составят около 0,12 евро за футболку, но будут варьироваться в зависимости от продукта. По словам чиновников, сборы могут быть снижены, если одежда будет изготовлена более экологично. «Быстрая мода — это проблема», — сказал представитель ЕС, добавив, что гибкие тарифы заставят производителей задуматься о возможности повторного использования или утилизации их товаров.

Организация розничной торговли EuroCommerce заявила, что поддерживает эту идею, но хотела бы, чтобы правила были едины для всех 27 государств-членов ЕС. В организации подчеркнули, что компании хотят продавать более экологичные продукты, но им мешает отсутствие инфраструктуры по переработке отходов. «Для достижения высоких показателей по сбору текстильных отходов необходимы инвестиции», — сказали в EuroCommerce. Бренд H&M отметил, что также поддерживает меры Евросоюза и стремится к тому, чтобы производить из переработанных волокон 30 процентов одежды к 2025 году.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) предложил запретить выбрасывать одежду в мусорные баки. Специалисты вместо этого советуют сдавать старые вещи в розничные магазины, установив для этого специальные контейнеры. На данный момент в России выброшенные вещи и обувь попадают на мусорные полигоны. Их невозможно вычленить из общего потока и переработать, отмечают экологи.

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