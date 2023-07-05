ФСБ задержала в аэропорту финансировавшего ВСУ россиянина

ФСБ задержала в аэропорту Екатеринбурга россиянина, финансировавшего ВСУ

ФСБ задержала в аэропорту Екатеринбурга россиянина, обвиненного в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, мужчина оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в покупке оборудования. Фигурант родился на территории Украины, имел российское гражданство, но проживал за рубежом. Его задержали и поместили под стражу при попытке пересечь границу.