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09:37, 5 июля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала в аэропорту финансировавшего ВСУ россиянина

ФСБ задержала в аэропорту Екатеринбурга россиянина, финансировавшего ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала в аэропорту Екатеринбурга россиянина, обвиненного в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, мужчина оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в покупке оборудования. Фигурант родился на территории Украины, имел российское гражданство, но проживал за рубежом. Его задержали и поместили под стражу при попытке пересечь границу.

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    Илона Палей
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