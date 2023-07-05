В России объяснили отставание нефтегазовых доходов от плана

Депутат Ананских: падение нефтегазовых доходов в России — следствие мирового кризиса

Причина отставания нефтегазовых доходов в России от плана в июне на 30,347 миллиарда рублей — общемировой кризис, в том числе в энергетической сфере. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя соответствующие данные Минфина РФ.

«Нефтегазовые доходы — одна из основных статей, наполняющих госбюджет. Здесь нужно понимать, что объем этих доходов от года к году варьируется. Это общемировые цифры, мы можем как-то влиять на это, поэтому ранее было объявлено о сокращении добычи как раз для того, чтобы стабилизировать цены на энергоносители», — сказал парламентарий.

Более того, он подчеркнул, что анализировать ситуацию с ценами на нефтегазовом рынке стоит в конце года: Ананских напомнил о скором начала подготовки к отопительному сезону, когда, по его словам, объем закупок энергоносителей будет выше. Так, по мнению депутата. зафиксированное отставание нефтегазовых доходов от плана — это временное явление.

Основная причина (отставания нефтегазовых доходов от плана — прим. «Ленты.ру») — это снижение общемировых цен на энергоносители. Это следствие общемирового кризиса.

Игорь Ананских первый зампред комитета Госдумы по энергетике

Ранее Минфин России сообщил, что фактический объем нефтегазовых доходов России в июне отстал от ожидаемого месячного объема на 30,347 миллиарда рублей. В начале июня ведомство ожидало, что отклонение от планов по доходам в июне составит минус 44 миллиарда рублей, но по итогам месяца отставание превысило 74 миллиарда (44 миллиарда плюс 30,347 миллиарда рублей). Аналогичная ситуация сложилась в мае, где отставание от плана превысило ожидания в пять раз.