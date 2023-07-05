В России увеличат штраф за недопуск газовщиков в квартиру

«Известия»: в России увеличат штраф за недопуск газовщиков в квартиру до ₽10 тыс.

В России увеличат штрафы за недопуск газовщиков в квартиры в пять раз — до 10 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, для должностных лиц максимально сумма возрастет до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч, отметил один из разработчиков документа, сенатор Совета Федерации России Андрей Кутепов.

Уточняется, что принятие законопроекта должно сократить число аварий с бытовым газом.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов написал письмо главе Минцифры России Максуту Шадаеву с предложением увеличить до миллиарда рублей штрафы за утечку персональных данных.