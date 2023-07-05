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09:24, 5 июля 2023Россия

В Госдуме оценили усталость воюющих в зоне СВО

Депутат Госдумы Кузнецов заявил, что воющие в зоне СВО бойцы критически устали

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие, которые участвуют в боевых действиях, критически устали. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, его цитирует Ura.ru.

«Тяжелее всего по отпускам — приходит много новых обращений. Критически выросла усталость без отпусков. Предполагаю, это будет главная проблема в среднесрочной перспективе»,  — сказал парламентарий, оценивая усталость бойцов.

Он добавил, что военнослужащие находятся в зоне СВО столько, сколько скажет командование. При этом Кузнецов указал на ротации, которые происходят на линии соприкосновения и дают возможность подразделениям отдохнуть от интенсивных боевых действий, уточнив, что это военная тайна.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МЧС, МВД и спецслужбам в срок до 15 апреля обеспечить участникам спецоперации отпуска на срок не менее 14 суток не реже одного раза в полгода. Такое требование относится как к кадровым служащим, так и к участникам добровольческих подразделений. В срок отпуска не включено время, необходимое на проезд к месту его проведения и обратно.

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    Анастасия Шейкина
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