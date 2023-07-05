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15:36, 5 июля 2023Среда обитания

В Госдуме оценили повышение штрафа за недопуск газовщиков в квартиру

Депутат Кирьянов: повышение штрафа за недопуск газовщиков в квартиру — правильная мера

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов положительно оценил решение правительства увеличить до 10 тысяч рублей штраф за недопуск газовщиков в квартиру. Своим мнением он поделился в разговоре с RT.

«Я считаю что увеличение штрафа — это правильная мера, мы с завидной регулярностью видим, что отсутствие профилактической работы, отсутствие возможности газовиков проверять внутридомовое газовое оборудование приводит к трагедиям, взрывам», — заявил депутат.

По словам Кирьянова, необходимо заниматься профилактической работой и создать такую систему, чтобы проверка газового оборудования происходила минимум раз в год. Для решения этого вопроса нужно привлекать в том числе управляющие компании, старших по домам и муниципальные органы.

О повышении штрафов стало известно ранее. Для должностных лиц максимально сумма возрастет до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч. Принятие законопроекта должно сократить число аварий с бытовым газом.

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    Нина Ташевская
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