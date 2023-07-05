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18:12, 5 июля 2023Силовые структуры

Пьяный водитель избил попытавшегося его задержать полицейского

В Курганской области задержали двоих россиян, напавших на полицейских

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Курганской области задержали двоих россиян из-за нападения на полицейского, пытавшегося задержать пьяного водителя. Об этом в среду, 5 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 3 июля полицейские попытались остановить автомобиль, который вел мужчина с явными признаками опьянения. Требование об остановке он проигнорировал, и началась погоня. Через некоторое время на одной из улиц села Черемушки 30-летний нарушитель выскочил из салона и применил физическую силу к пытавшемуся его задержать полицейскому. К драке с полицейскими подключился и пришедший на помощь 38-летний родственник нарушителя, который начал бить стражей порядка.

Оба в итоге были задержаны и отправлены в участок. Следствие готовит ходатайство в суд о заключении подозреваемых под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также на установление иных возможных эпизодов преступной деятельности задержанных.

3 июля сообщалось, что в ЯНАО отца и сына осудят за оскорбление инспекторов ДПС и нападение на них.

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