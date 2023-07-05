Журналисты в Британии пожаловались на давление США из-за Ассанжа

RS: ФБР и Минюст США принуждают британских журналистов к даче показаний по делу Ассанжа

Журналисты из Великобритании пожаловались на давление со стороны Министерства юстиции и ФБР. Об этом сообщает журнал Rolling Stone (RS).

По данным издания, журналистов пытаются заставить сотрудничать по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. В частности, репортер Джеймс Болл заявил, что обращения лондонской полиции к нему с просьбой дать показания по делу Ассанжа начались в декабре 2021 года. Журналист утверждает, что его адвокату прямо говорили о тесном сотрудничестве с американскими спецслужбами.

«Правоохранительные органы пытаются заставить журналистов стать соучастниками в процессе против Ассанжа, что делает следствие над ним еще более тяжелым», — говорится в статье.

8 июня появилась информация, что Джулиан Ассанж попытался заблокировать свою экстрадицию в США через апелляцию в Высоком суде Лондона. Жена основателя WikiLeaks выразила надежду, что ее муж все же не будет экстрадирован в Штаты.

Дело против Джулиана Ассанжа возбудили после того, как на сайте WikiLeaks опубликовали документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне.