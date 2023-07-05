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09:41, 5 июля 2023Россия

Число погибших в результате катастрофы на Каховской ГЭС снова возросло

Число погибших в результате катастрофы на Каховской ГЭС возросло до 50

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Число погибших в результате катастрофы на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) снова возросло и достигло 50. Об этом со ссылкой на экстренные службы 5 июля сообщает ТАСС.

Каховская ГЭС была частично разрушена почти месяц назад — в ночь с 5 на 6 июня. Из-за повреждений произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. В России произошедшее назвали терактом и обвинили Украину.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 метров. Эвакуация потребовалась восьми тысячам жителей трех городских округов — Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань.

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    Евгения Куликова
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