Названо число остающихся затопленными после разрушения Каховской ГЭС домов

Сальдо: после разрушения Каховской ГЭС затопленными остаются восемь тысяч домов

В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС остаются частично подтопленными восемь тысяч жилых домов в шести населенных пунктах. О ситуации в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах написал в Telegram врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По словам руководителя региона, в Новокаховском городском округе уже завершены все восстановительные работы, а вода полностью сошла. Он объяснил, что усилия спасателей и коммунальщиков направлены на принудительный спуск воды с последующей специальной обработкой зданий, восстановлением энерго-, газо-, водоснабжения и связи.

24 июня Владимир Сальдо сообщил, что почти 60 процентов подтопленных жилых домов освобождены от воды. Спустя почти неделю журналисты со ссылкой на источник в экстренных службах называли примерно такие же цифры — «затопленными остаются порядка 40 процентов строений (9500 жилых домов), уровни воды почти не снижаются».

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали в России терактом. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 метров. Эвакуация потребовалась восьми тысячам жителей трех городских округов — Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань.