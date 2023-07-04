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14:00, 4 июля 2023Среда обитания

Названо число остающихся затопленными после разрушения Каховской ГЭС домов

Сальдо: после разрушения Каховской ГЭС затопленными остаются восемь тысяч домов
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС остаются частично подтопленными восемь тысяч жилых домов в шести населенных пунктах. О ситуации в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах написал в Telegram врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По словам руководителя региона, в Новокаховском городском округе уже завершены все восстановительные работы, а вода полностью сошла. Он объяснил, что усилия спасателей и коммунальщиков направлены на принудительный спуск воды с последующей специальной обработкой зданий, восстановлением энерго-, газо-, водоснабжения и связи.

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24 июня Владимир Сальдо сообщил, что почти 60 процентов подтопленных жилых домов освобождены от воды. Спустя почти неделю журналисты со ссылкой на источник в экстренных службах называли примерно такие же цифры — «затопленными остаются порядка 40 процентов строений (9500 жилых домов), уровни воды почти не снижаются».

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали в России терактом. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 метров. Эвакуация потребовалась восьми тысячам жителей трех городских округов — Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань.

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    Дмитрий Воронин
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