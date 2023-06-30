Вода перестала уходить из подтопленных после прорыва Каховской ГЭС пунктов

Уровни воды почти перестали снижаться в подтопленных после прорыва Каховской ГЭС пунктах

Шесть населенных пунктов в Херсонской области продолжают быть подтопленными после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). О том, что вода практически перестала оттуда уходить, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Собеседники агентства отметили, что затопленными остаются 9500 жилых домов. «В течение недели затопленными остаются порядка 40 процентов строений, уровни воды почти не снижаются», — уточнили специалисты и добавили, что 13,5 тысячи домов освободились от воды.

Ранее сообщалось, что уровень воды у шлюзов частично разрушенной Каховской гидроэлектростанции сравнялся с уровнем реки Днепр. Кроме того, русло в окрестностях Новой Каховки изменилось, с ее улиц вода сошла целиком. Каховское водохранилище, а после него и Днепр стали мелеть, и теперь у водоемов можно разглядеть дно.

О частичном разрушении Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, возможной целью подрыва объекта стала переброска подразделений украинских войск.