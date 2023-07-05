США захотели ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений

WSJ: США планируют ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений

США рассматривают возможность ограничить доступ для китайских компаний к услугам облачных вычислений американских провайдеров. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным собеседников издания, речь идет в том числе об облачных провайдерах Amazon и Microsoft. Также Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничить деятельность в стране китайских облачных провайдеров, таких как Alibaba и Tencent.

Ранее глава Министерства финансов США Джаннет Йеллен провела встречу с послом Китая в США Се Фэном. Встреча состоялась в преддверии поездки министра в Пекин. В ходе разговора глава ведомства затронула ряд вопросов, вызывающих обеспокоенность Соединенных Штатов. Также Йеллен указала на важность совместной работы двух крупнейших экономик для решения глобальных проблем.

В июне в Пекин прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Его визит в Китай стал первым в качестве главы Госдепа Соединенных Штатов.