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16:23, 5 июля 2023Россия

Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали

МЧС сообщило о локализации пожара на складе с покрышками в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Пожар на складе с покрышками в Санкт-Петербурге локализовали на площади 3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

О ЧП стало известно ранее 5 июля. Во Фрунзенском районе города загорелся ангар, в котором хранились шины. Сначала площадь пожара оценивалась в 400 квадратных метров, но позже увеличилась до 3,5 тысячи «квадратов».

По данным на 15:35 группировка сил и средств была увеличена до 95 человек и 28 единиц техники. На место следует пожарный поезд, в готовности — вертолет Ка-32.

Ранг сложности пожара был повышен до второго. «Объект безводный, приходится задействовать гидранты на расстоянии больше тысячи метров», — рассказали в МЧС.

Информация о пострадавших не поступала.

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    Евгения Куликова
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