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14:59, 5 июля 2023Россия

В российском городе разгорелся пожар на площади 3500 квадратных метров

В Петербурге загорелись автопокрышки, площадь возгорания составляет 3500 квадратных метров
СюжетПожары в России

Кадр: МЧС России

В Петербурге произошел пожар в ангаре с автомобильными покрышками, огнем охвачено 3500 квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По словам собеседника агентства, информация о пострадавших не поступала.

Загоревшийся ангар расположен во Фрунзенском районе города. Ранее площадь возгорания оценивали в 400 квадратных метров. На опубликованном агентством снимке, сделанном в 2022-м году, видно большое количество шин, сваленных в кучу под открытым небом.

Ранее в подмосковных Химках произошел пожар на бывшей мебельной фабрике. Сообщалось, что местом возгорания стало помещение с хранившимися в нем лакокрасочными материалами.

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    Алан Босиков
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