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23:35, 3 июля 2023Россия

Пожар в здании фабрики в Подмосковье увеличился до тысячи квадратов

Пожар на бывшей мебельной фабрике в Химках увеличился до 1000 квадратных метров

Пожар на бывшей мебельной фабрике «Сходня» в подмосковных Химках увеличился до 1000 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Здание, расположенное в микрорайоне Сходня, загорелось вечером 3 июля. Ранее сообщалось, что возгорание произошло в складском помещении с лакокрасочными материалами. Информации о пострадавших нет.

9 декабря прошлого года в Москве загорелся торговый центр «МЕГА Химки». Магазин сгорел дотла, в результате погиб один человек. Причиной возгорания МЧС назвало нарушение правил при сварочных работах.

25 ноября сообщалось о возгорании в ТЦ «Елоховский пассаж». Позднее в экстренных службах заявили, что в торговом центре оказались заблокированы люди.

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    Екатерина Подвигина
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