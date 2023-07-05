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05:04, 5 июля 2023Из жизни

Свекровь сорвала свадьбу «непотребным» поведением

В Индии жених оскорбился курением свекрови и отменил свадьбу

Фото: Unsplash

В Индии жених отменил свадьбу из-за «непотребного» поведения свекрови. Об этом сообщает India Times.

Жених и невеста из штата Уттар-Праддеш совершили все необходимые ритуалы перед свадебной церемонией. Торжество должно было состояться 27 июня в деревне Самбхал. Однако прибывший на место вместе с родными жених глубоко оскорбился увиденным.

В ожидании начала официальной части гости танцевали и ели. К ним присоединилась и мать невесты. В какой-то момент во время танцев женщина закурила сигарету. Заметивший ее курение жених отнесся к этому поступку с негодованием. Он сорвал торжество, встав со своего места и сообщив, что продолжения свадьбы не будет.

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Инцидент вызвал ожесточенные споры между двумя семьями. Разрешить конфликт не удалось, и праздник пришлось окончательно отменить. Жених с семьей ушел к себе в деревню со своей родней, а невеста поддержала мать.

Чтобы разрешить ситуацию между семьями, собрался «панчаят» — совет старейшин, которые играют роль органа самоуправления в небольших поселениях Южной Азии. Члены совета помогли найти решение и примирили жениха с родственниками невесты.

Неизвестно, состоялась ли повторная свадебная церемония после разрешения разногласий.

Ранее сообщалось, что 32-летний мужчина из Индии заложил бомбу в свадебный подарок. Мужчина поместил взрывное устройство в музыкальный центр, чтобы расстроить свадьбу бывшей возлюбленной.

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    Алиса Дмитриева
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