Свекровь сорвала свадьбу «непотребным» поведением
В Индии жених отменил свадьбу из-за «непотребного» поведения свекрови. Об этом сообщает India Times.
Жених и невеста из штата Уттар-Праддеш совершили все необходимые ритуалы перед свадебной церемонией. Торжество должно было состояться 27 июня в деревне Самбхал. Однако прибывший на место вместе с родными жених глубоко оскорбился увиденным.
В ожидании начала официальной части гости танцевали и ели. К ним присоединилась и мать невесты. В какой-то момент во время танцев женщина закурила сигарету. Заметивший ее курение жених отнесся к этому поступку с негодованием. Он сорвал торжество, встав со своего места и сообщив, что продолжения свадьбы не будет.
Инцидент вызвал ожесточенные споры между двумя семьями. Разрешить конфликт не удалось, и праздник пришлось окончательно отменить. Жених с семьей ушел к себе в деревню со своей родней, а невеста поддержала мать.
Чтобы разрешить ситуацию между семьями, собрался «панчаят» — совет старейшин, которые играют роль органа самоуправления в небольших поселениях Южной Азии. Члены совета помогли найти решение и примирили жениха с родственниками невесты.
Неизвестно, состоялась ли повторная свадебная церемония после разрешения разногласий.
Ранее сообщалось, что 32-летний мужчина из Индии заложил бомбу в свадебный подарок. Мужчина поместил взрывное устройство в музыкальный центр, чтобы расстроить свадьбу бывшей возлюбленной.