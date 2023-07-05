46-летняя Наталия Орейро снялась топлес

46-летняя актриса Наталия Орейро снялась топлес в брючном костюме красного цвета

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро приняла участие в откровенной съемке и поделилась результатами с поклонниками. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

46-летняя звезда «Дикого ангела» позировала в брючном костюме красного цвета топлес, при этом ее обнаженную грудь прикрывали наклейки в виде сердец с пирсингом. В то же время в руках исполнительница держала сумку в стразах, а из аксессуаров на ней были массивные серьги. Среди прочего ей нанесли яркий макияж на лицо, а волосы уложили волнами.

Подписчики восхитились внешним видом Орейро в многочисленных комментариях под постом. «Снимайся так чаще!», «Красотка», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Ты — лучшая», «Самая красивая женщина в мире», — высказывались фанаты.

В августе 2020 года Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро и удивила пользователей сети. Например, на одном из снимков актрису запечатлели без одежды, а на другом — с обнаженной спиной.