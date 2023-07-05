Члены НАТО одобрят крупнейшие изменения в блоке за последние 40 лет на саммите в Вильнюсе

Члены НАТО одобрят крупнейшие изменения в блоке за последние 40 лет на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ, передает ТАСС.

«Новая структура сил, больше сил с высоким уровнем подготовки и готовности, новые командования, новые мощности в оборонной промышленности, новая философия обороны и сдерживания», — пояснил он.

По словам Джоанэ, на саммите также будет принято решение об обязательности трат стран-участниц на нужды обороны в размере двух процентов ВВП. Он также отметил, что в Вильнюсе между НАТО и Киевом будет установлен новый уровень политических отношений.

«От комиссии НАТО — Украина мы перейдем к совету НАТО — Украина, что является другим политическим инструментом», — заключил замгенсека.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что, несмотря на интенсивные дискуссии между странами НАТО, на предстоящем саммите в Вильнюсе Украина получит обязательства от альянса, которые ее не разочаруют. «Я чувствую, что мы все-таки найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли говорить», — указал он на многообещающее значение саммита для Украины.

Науседа подчеркнул, что некоторые члены организации приедут в Вильнюс с обязательствами предоставить гарантии безопасности Киеву, также есть договоренность о создании совета Украина — НАТО для усиления интеграции Киева в альянс.