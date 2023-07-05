Германия отказала Румынии в размещении военных

ФРГ не планирует размещать в Румынии своих военнослужащих, несмотря на желание Бухареста

Правительство ФРГ не планирует размещать в Румынии своих военнослужащих, несмотря на желание Бухареста. Об этом заявил представитель Минобороны Германии, передает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Отмечается, что в рамках НАТО Берлин тесно взаимодействует с Вильнюсом, тогда как с Бухарестом тесно сотрудничает Париж. По этой причине Германия «не считает себя обязанной» отправлять военных в Румынию.

Ранее румынский премьер-министр Марчел Чолаку на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что на территории Румынии должны быть на постоянной основе размещены немецкие солдаты, и это решение должно приниматься совместно с федеральным канцлером. «Я надеюсь, что мы совместно с федеральным канцлером как можно быстрее примем решение в этом отношении», — отметил Чолаку.

Свое предложение румынский премьер объяснил неуспехами украинской армии в контрнаступлении и необходимостью усиления восточного фланга НАТО.