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16:43, 5 июля 2023Мир

Германия отказала Румынии в размещении военных

ФРГ не планирует размещать в Румынии своих военнослужащих, несмотря на желание Бухареста

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Правительство ФРГ не планирует размещать в Румынии своих военнослужащих, несмотря на желание Бухареста. Об этом заявил представитель Минобороны Германии, передает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Отмечается, что в рамках НАТО Берлин тесно взаимодействует с Вильнюсом, тогда как с Бухарестом тесно сотрудничает Париж. По этой причине Германия «не считает себя обязанной» отправлять военных в Румынию.

Ранее румынский премьер-министр Марчел Чолаку на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что на территории Румынии должны быть на постоянной основе размещены немецкие солдаты, и это решение должно приниматься совместно с федеральным канцлером. «Я надеюсь, что мы совместно с федеральным канцлером как можно быстрее примем решение в этом отношении», — отметил Чолаку.

Свое предложение румынский премьер объяснил неуспехами украинской армии в контрнаступлении и необходимостью усиления восточного фланга НАТО.

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    Виктория Кондратьева
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