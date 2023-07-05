Премьер Румынии высказался о постоянном присутствии солдат ФРГ в стране

Премьер Румынии предложил обеспечить присутствие солдат ФРГ в стране на постоянной основе

На территории Румынии должны быть на постоянной основе быть размещены немецкие солдаты. Об этом заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине.

«Я надеюсь, что мы совместно с федеральным канцлером как можно быстрее примем решение в этом отношении», — отметил Чолаку.

Свое предложение румынский премьер объяснил неуспехами украинской армии в контрнаступлении и необходимостью усиления восточного фланга НАТО.

Ранее в ходе пресс-конференции с премьер-министром Чолаку Шольца попросили прокомментировать возможность передачи кассетных боеприпасов Киеву. «Я точно знаю, что все решения, которые готовит американская администрация, будут осуществляться в рамках международных правил, о которых мы все друг с другом договорились», — сказал он.