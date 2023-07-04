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19:40, 4 июля 2023Мир

Шольц понадеялся на соблюдение США правил при передаче оружия Украине

Шольц понадеялся, что США будут соблюдать международные нормы при поставках оружия Украине

Фото: Flashpic / Globallookpress.com

США наверняка будут соблюдать все международные нормы и правила при передаче вооружений Украине. На это понадеялся канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

В ходе пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку Шольца попросили прокомментировать возможность передачи кассетных боеприпасов Киеву. «Я точно знаю, что все решения, которые готовит американская администрация, будут осуществляться в рамках международных правил, о которых мы все друг с другом договорились», — сказал политик.

В конце июня газета Politico со ссылкой на источники писала, что в Вашингтоне активизировались обсуждения возможности поставок Украине кассетных боеприпасов. Как уточнили журналисты, окончательное решение о передаче еще не принято, однако американская сторона близка к этому.

При этом ранее заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что США не передают Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб.

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    Алина Гончарова
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