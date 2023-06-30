В США допустили поставку ВСУ кассетных боеприпасов

Politico: в США активизировались обсуждения о поставках ВСУ кассетных боеприпасов

В Вашингтоне активизировались обсуждения о возможности поставок Украине кассетных боеприпасов, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Как уточнили журналисты, окончательное решение о передаче кассетных боеприпасов еще не принято, однако американская сторона близка к тому, чтобы допустить поставки. По мнению администрации президента США Джо Байдена, это поможет проведению контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что США не передают Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб. Еще в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отреагирует, если информация о запросе Украины к Штатам о поставках кассетных боеприпасов подтвердится.