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00:30, 23 июня 2023Мир

В США объяснили позицию по поставкам кассетных боеприпасов Украине

Пентагон: Штаты не поставляют Киеву кассетные боеприпасы, чтобы не идти вразрез с квотой

Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

США не передают Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб. Позицию Вашингтона объяснила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер, передает РИА Новости.

«Причина, по которой вы не видите движения вперед в контексте предоставления этих возможностей, относится к ограничениям со стороны Конгресса и обеспокоенности о единстве союзников», — отметила она во время обращения к комитету палаты представителей по международным делам.

Еще в марте текущего года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отреагирует, если информация о запросе Украины к Штатам о поставках кассетных боеприпасов подтвердится.

Ранее стало известно, что США предоставят Киеву танковые снаряды с обедненным ураном. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что ими могут оснастить танки Abrams. Белый дом при этом все еще обсуждает вопрос о предоставлении Украине другого оружия, включая кассетные боеприпасы, о которых ранее просила Украина.

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