Россиянкам назвали указывающие на необходимость сменить прическу признаки

Стилистка Елена Царева: отсутствие объема у прически указывает на необходимость ее сменить

Стилистка салона красоты Slowmo Елена Царева назвала россиянкам признаки, которые указывают на необходимость сменить прическу. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь специалистка обратила внимание на то, что у стрижки начал отсутствовать объем и на ее укладку уходит слишком много времени. Со временем концы волос становятся очень тяжелыми и начинают сечься, что делает образ женщины в целом неопрятным.

Кроме того, по ее мнению, прическа должна соответствовать форме лица, не подчеркивая его недостатки. Также при ее выборе необходимо учитывать свой стиль. Например, обладательницам коротких прядей подойдут графичные стрижки. «Девушкам с милыми чертами лица можно поэкспериментировать с максимально короткими челками», — пояснила собеседница издания.

В июне парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии назвала три портящие волосы популярные прически. Специалистка объяснила, что конский хвост и пучок разрушают структуру волоса и истончают его. Помимо этого, Валентайн обратила внимание на резинки для волос.