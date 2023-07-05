Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:36, 5 июля 2023Ценности

Россиянкам назвали указывающие на необходимость сменить прическу признаки

Стилистка Елена Царева: отсутствие объема у прически указывает на необходимость ее сменить

Фото: Unsplash

Стилистка салона красоты Slowmo Елена Царева назвала россиянкам признаки, которые указывают на необходимость сменить прическу. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь специалистка обратила внимание на то, что у стрижки начал отсутствовать объем и на ее укладку уходит слишком много времени. Со временем концы волос становятся очень тяжелыми и начинают сечься, что делает образ женщины в целом неопрятным.

Кроме того, по ее мнению, прическа должна соответствовать форме лица, не подчеркивая его недостатки. Также при ее выборе необходимо учитывать свой стиль. Например, обладательницам коротких прядей подойдут графичные стрижки. «Девушкам с милыми чертами лица можно поэкспериментировать с максимально короткими челками», — пояснила собеседница издания.

В июне парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии назвала три портящие волосы популярные прически. Специалистка объяснила, что конский хвост и пучок разрушают структуру волоса и истончают его. Помимо этого, Валентайн обратила внимание на резинки для волос.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    В киевском суде произошли взрыв и перестрелка

    Взрослым запретили есть самый популярный соус

    Назван способ не платить долг по ипотеке за унаследованную квартиру

    В Европе захотели обязать компании платить за «быструю моду»

    Россиян предупредили о жаре почти до 40 градусов

    ФСБ уличила полицейского в получении взятки от 23-летнего водителя

    В Германии раскрыли причину ареста личных автомобилей россиян

    В Тобольске раскопали планировку города XVII-XVIII веков

    Артемий Лебедев назвал россиян ленивыми

    ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости