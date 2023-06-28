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17:18, 28 июня 2023Ценности

Парикмахер назвала три вредные для волос прически

Парикмахер Валентайн: выпущенные передние пряди в прическе сохранят качество волос

Кадр: @rachelvalentinehair

Парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии назвала три портящие волосы популярные прически. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Специалистка объяснила, что конский хвост и пучок разрушают структуру волоса и истончают его. По этой причине она порекомендовала собирать локоны невысоко в затылочной зоне и выпускать передние пряди, чтобы ослабить давление и сохранить их качество.

Помимо этого, Валентайн обратила внимание подписчиков на резинки для волос, которыми они пользуются. «Поэтому я всегда советую использовать атласные или бархатные материалы, поскольку они менее вредны для качества волос», — объяснила она.

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В заключение инфлюэнсерша отметила, что пучок для волос, собранный небрежным способом, заламывает концы, что пагубно влияет на их внешний вид. По словам женщины, локоны в данную прическу лучше укладывать вокруг головы и в конце фиксировать резинкой.

Ранее Рэйчел Валентайн назвала три незаметные портящие волосы ошибки. Среди причин ломкости и выпадения прядей — рюкзаки и сумки, которые носят на плече, заявила специалистка. Так, ремни и лямки указанных изделий, соприкасаясь с волосами, могут их механически травмировать.

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    Екатерина Ештокина
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