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14:42, 13 июня 2023Ценности

Парикмахер назвала три незаметные портящие волосы ошибки

Парикмахер Рэйчел Валентайн: ремни от сумок и цепочки на шее могут испортить волосы

Кадр: @rachelvalentinehair / TikTok

Парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии назвала три незаметные портящие волосы ошибки. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Среди причин ломкости и выпадения прядей — рюкзаки и сумки, которые носят на плече, заявила специалистка. Так, ремни и лямки указанных изделий, соприкасаясь с волосами, могут их механически травмировать. В то же время нанести подобный вред способны нашейные цепочки и ожерелья, добавила эксперт.

Кроме того, она внесла в список частый сон на одном боку. «Если вы заметили, что ваши волосы стали тоньше с одной стороны, возможно, причина именно в этом», — заключила инфлюэнсерша.

Ранее Рэйчел Валентайн также назвала три портящие волосы ошибки во время сна. Так, специалистка призвала отказаться от сна с мокрыми прядями. Кроме того, парикмахер порекомендовала надевать в ночное время на голову шелковые чепцы или поменять наволочки на шелковые.

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    Алина Гостева
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