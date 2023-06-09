Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:42, 9 июня 2023Ценности

Парикмахер назвала три портящие волосы во время сна ошибки

Парикмахер Валентайн призвала отказаться от сна с мокрыми волосами и высоким хвостом

Кадр: @rachelvalentinehair

Парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии назвала три портящие волосы ошибки во время сна. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Так, специалистка призвала отказаться от сна с мокрыми прядями, поскольку в данном состоянии они особенно уязвимы. «Убедитесь, что они высохли как минимум на 80 процентов», — посоветовала эксперт. В то же время не следует спать с высоким хвостом и укладывать волосы на макушке. «Распущенная коса или свободный хвост, завязанный внизу, будут намного лучше», — отметила автор ролика, добавив, что также предпочтительно использовать атласные резинки.

Кроме того, парикмахер порекомендовала надевать в ночное время на голову шелковые чепцы или поменять наволочки на шелковые.

Ранее Рэйчел Валентайн из Австралии раскрыла правильный способ ухода за прядями в отпуске. Так, она рекомендовала брать в поездки профессиональные уходовые средства, подходящие по типу волос. Помимо этого, эксперт отметила важность использования несмываемых средств с SPF-защитой.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости
    Беспилотники атаковали три крупных российских города. Что об этом известно?
    Парикмахер назвала три портящие волосы во время сна ошибки
    Московские единороссы выдвинули Собянина на выборы мэра
    Россиянку выселили из квартиры из-за мусора
    Названы способы сделать интерьер дома экологичнее
    Американская биржа пошла на уступки российской компании
    В ЗВО опровергли рассылку СМС-уведомлений о явке в военкомат в Петербурге
    Россиянин взломал систему предприятия после увольнения и пошел под суд
    Стало известно об ухудшении состояния госпитализированного голкипера ПСЖ
    Huawei останется без 5G в Европе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.