Парикмахер раскрыла правильный способ ухода за волосами в отпуске

Парикмахер Рэйчел Валентайн рекомендовала наносить средства с SPF-защитой для волос

Парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии раскрыла правильный способ ухода за волосами в отпуске. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Специалистка напомнила, что из-за воздействия солнечных лучей локоны могут стать сухими и ломкими. По этой причине она рекомендовала брать в поездки профессиональные уходовые средства, подходящие по типу волос. Кроме того, Валентайн уточнила, что не следует наносить шампуни и кондиционеры, которые предлагают в гостиницах. «Прежде чем прыгать в бассейн или море, намочите локоны чистой водой. Так они впитают меньше хлорированной или морской жидкости», — добавила она.

Помимо этого, эксперт отметила важность использования несмываемых средств с SPF-защитой для волос. Среди прочего специалиста заявила, что мокрые от воды пряди не стоит стягивать резинкой, поскольку это приводит к их повреждению. «А если вы будете носить шляпу, то это станет лучшей защитой от солнца для ваших локонов», — заключила она.

Ранее в июне Рэйчел Валентайн назвала приводящую к быстрому загрязнению волос ошибку в уходе. Специалистка призвала своевременно чистить расчески. По ее словам, в них скапливаются остатки средств для создания причесок, пыль, омертвевшие клетки и естественные масла кожи головы.