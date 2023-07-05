В Болгарии призвали расследовать деятельность отказывающей в помощи Киеву партии

Премьер Болгарии призвал расследовать деятельность партии, отказывающей в помощи Украине

Правоохранительные органы Болгарии должны расследовать деятельность партии «Возрождение», которая отказывает в помощи Киеву. С таким призывом выступил премьер-министр страны Николай Денков, передает Politico.

Отмечается, что политик обвинил партию в ведении войны против европейских ценностей. По его словам, необходимо расследовать, не перешли ли депутаты «законные красные линии».