В Болгарии потребовали пересмотреть решение о высылке россиян

Болгарский политик Нинова призвала пересмотреть решение о высылке 70 россиян из страны

Исполняющая обязанности вице-премьера Болгарии, лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова выпустила обращение к парламенту, в котором потребовала отменить решение о высылке 70 сотрудников российского посольства в Софии. Ее слова приводит «Интерфакс».

Она также призвала провести тщательное расследование и выяснить, действительно ли россияне совершали шпионаж (этим МИД страны оправдал их высылку 28 июня). «Так мы соблюдем международное право и сможем преодолеть огромную пропасть, к которой мы движемся, между русофильством и русофобией. Не ради евроатлантизма или евразийства, а из-за одного-единственного - национальных интересов и перспектив болгарского народа», — подчеркнула Нинова.

Болгарская партия «Возрождение» заняла более радикальную позицию и потребовала провести оценку действий и.о. премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в прокуратуре. «Появлялась информация о том, что решение [выслать россиян] было личным и устным от премьер-министра, в силу чего мы обращаемся в прокуратуру с просьбой проверить, были ли устные распоряжения, касающиеся составления списка с конкретным количеством российских дипломатов, которых следует выслать, и соответствует ли законодательству то, что было сделано», — подчеркнули в партии.

Соответствующие высказывания появились на фоне ультиматума, выдвинутого российским послом в Софии Элеонорой Митрофановой. 1 июля она пообещала поднять вопрос о закрытии российской дипмиссии в Болгарии в разговоре с другими чиновниками в Москве.