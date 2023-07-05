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20:25, 5 июля 2023Силовые структуры

Двоих граждан Кубы задержали за нападение на москвича на нудистском пляже

В Москве задержали двоих граждан Кубы за нападение на жителя столицы на нудистском пляже

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Москве двоих граждан Кубы 33 и 28 лет задержали за нападение с ножом на 30-летнего мужчину на северо-западе столицы. Об этом сообщает «МК».

Инцидент произошел вечером 4 июля на нудистском пляже в Серебряном Бору. Двое иностранцев напали на москвича и ранили его ножом в грудь.

Пострадавшего доставили в больницу, а кубинцев задержали. Правоохранители выясняют мотивы их поступка.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае иностранца приговорили к шести годам колонии за изнасилование уборщицы.

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    Елизавета Новикова
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