Двоих граждан Кубы задержали за нападение на москвича на нудистском пляже

В Москве задержали двоих граждан Кубы за нападение на жителя столицы на нудистском пляже

В Москве двоих граждан Кубы 33 и 28 лет задержали за нападение с ножом на 30-летнего мужчину на северо-западе столицы. Об этом сообщает «МК».

Инцидент произошел вечером 4 июля на нудистском пляже в Серебряном Бору. Двое иностранцев напали на москвича и ранили его ножом в грудь.

Пострадавшего доставили в больницу, а кубинцев задержали. Правоохранители выясняют мотивы их поступка.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае иностранца приговорили к шести годам колонии за изнасилование уборщицы.