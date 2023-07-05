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14:32, 5 июля 2023Интернет и СМИ

Популярная журналистка заступилась за раскритикованную в сети Боню

Надежда Стрелец заявила, что критика Виктории Бони в сети может быть кем-то организована

Фото: @victoriabonya

Популярная журналистка и YouTube-блогер Надежда Стрелец заявила, что регулярная критика поступков известной телеведущей и блогерши Виктории Бони в социальных сетях может быть кем-то организована. За Боню она заступилась в своем Telegram-канале.

«Не могу сказать, что некоторые из ее посланий не вызывают у меня улыбку, но массовый психоз вокруг ее персоны удивляет», — высказалась Стрелец.

По ее мнению, негативное отношение аудитории в социальных сетях к многократным появлениям Бони на Каннском кинофестивале, смене ее имиджа и пропаганде эзотерических практик не обосновано. «Сама Боня несколько раз намекала на чей-то заказ. Ее, конечно же, высмеивают и за это (...) Но если из всех странных людей ее разносят чаще всех, значит, это кому-нибудь нужно», — заявила журналистка.

Ранее певица Лолита высмеяла ролик Бони, в котором она поднимала философские темы. Она заявила, что ведущая транслирует идеи нового философского течения, который Лолита назвала «Бонизмом без "Е"».

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    Мария Большакова
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