Из-за обстрела граничащего с Украиной российского региона пострадала школа

Курский губернатор Старовойт заявил о повреждении школы из-за обстрела поселка Теткино

Школа в поселке Теткино в Курской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что из-за удара в школе оказалась частично разрушена кирпичная стена, также посечены окна и фасад здания.

«Всего насчитали 12 прилётов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа №2», — сообщил Старовойт.