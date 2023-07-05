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07:42, 5 июля 2023Россия

Из-за обстрела граничащего с Украиной российского региона пострадала школа

Курский губернатор Старовойт заявил о повреждении школы из-за обстрела поселка Теткино

Школа в поселке Теткино в Курской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что из-за удара в школе оказалась частично разрушена кирпичная стена, также посечены окна и фасад здания.

Telegram-канал «Роман Старовойт»

«Всего насчитали 12 прилётов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа №2», — сообщил Старовойт.

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    Анастасия Шейкина
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