Власти Курской области привели подробности об обстреле села со стороны ВСУ
Артиллерийский снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в частный дом в селе Горналь Курской области. Такие подробности об атаке привел губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram.
По данным властей, в это время в доме никого не было. Комиссия произведет оценку повреждений, пообещал Старовойт.
«Если дом будет невозможно восстановить, собственнику выплатят компенсацию», — пояснил он.
4 июля стало известно, что со стороны Украины обстреливают из артиллерии села Горналь и Гуево Курской области.
Местные жители насчитали не меньше 14 прилетов. Два украинских снаряда угодили в пограничный пункт пропуска, утверждал Mash.
Информации о пострадавших не поступало.
Еще раньше сообщалось, что атаке со стороны ВСУ подвергся приграничный пост в Сергеевке Курской области. Тогда ранения получил один человек.