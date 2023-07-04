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18:21, 4 июля 2023Россия

Власти Курской области привели подробности об обстреле села со стороны ВСУ

Губернатор Старовойт: артиллерийский снаряд ВСУ попал в дом в курском селе Горналь

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Артиллерийский снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в частный дом в селе Горналь Курской области. Такие подробности об атаке привел губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram.

По данным властей, в это время в доме никого не было. Комиссия произведет оценку повреждений, пообещал Старовойт.

«Если дом будет невозможно восстановить, собственнику выплатят компенсацию», — пояснил он.

4 июля стало известно, что со стороны Украины обстреливают из артиллерии села Горналь и Гуево Курской области.

Местные жители насчитали не меньше 14 прилетов. Два украинских снаряда угодили в пограничный пункт пропуска, утверждал Mash.

Информации о пострадавших не поступало.

Еще раньше сообщалось, что атаке со стороны ВСУ подвергся приграничный пост в Сергеевке Курской области. Тогда ранения получил один человек.

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    Анна Щербакова
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