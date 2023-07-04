Стало известно об обстрелах ВСУ двух сел в Курской области

Mash: ВСУ обстреливают из артиллерии курские села Горналь и Гуево

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрелы из артиллерии по селам Горналь и Гуево Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, оба курских села находятся менее чем в шести километрах от границы с Сумской областью Украины.

Жители Горнали и Гуева насчитали не меньше 14 прилетов. Два украинских снаряда угодили в пограничный пункт пропуска. Остальные — по улицам и частным домам.

В результате у одной из построек была повреждена крыша, пишет Mash. Сведений о пострадавших не поступало.

Власти Курской области пока не комментировали произошедшее.

До этого сообщалось, что атаке со стороны Украины подвергся приграничный пост в Сергеевке Курской области.

По данным Mash, при обстреле пострадал один человек — его доставили в больницу с осколочным ранением правой голени.