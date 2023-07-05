Ведущая «Дома-2» пожаловалась на цены в Турции

Ведущая Ксения Бородина заявила, что в Турции выросли цены на бронирование отелей

Ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ Ксения Бородина пожаловалась на высокие цены в Турции. О стоимости одежды и проживания в отелях этой страны она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам ведущей, в 2023 году выросли цены на бронирование отелей. «С курсом, который вырос, это ужас просто! Отели в Бодрум обычно переполнены, в этот раз я такого не вижу. Цены — просто космос», — заявила она.

Бородина также показала турецкий магазин одежды, в котором продавался летний костюм стоимостью около 30 тысяч лир (примерно 104 тысячи рублей по текущему курсу). «Иногда мне кажется, что люди сошли с ума», — посетовала ведущая.

Ранее Бородина объяснила, почему отказалась участвовать в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Она рассказала, что не хотела сниматься в пустыне из-за панических атак и нехватки времени.