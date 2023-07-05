Медведев описал два быстрых варианта завершения любой войны

Зампред Совбеза Медведев: любая война может быстро завершиться двумя способами

Любая война может завершиться очень быстро двумя способами. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводятся в Telegram-канале политика.

«Всякая война, даже мировая, может быть завершена очень быстро. Либо, если подписан мирный договор, либо, если сделать то, что сделали американцы в 1945 году», — пояснил Медведев.

Он напомнил, что США в конце Второй мировой войны сбросили атомные бомбы на два японских города — Хиросиму и Нагасаки. Применение ядерного оружия тогда свернуло военную кампанию, считает политик.

Ранее Медведев заявил, что Запад не осознает реальность нанесения превентивного ядерного удара. По его словам, в случае поставок ядерного оружия на Украину, Россия будет вынуждена ударить первой.