Попытавшиеся взять штурмом самолет пассажиры попали на видео

DHA: двое израильтян опоздали на самолет в Стамбуле и попытались взять его штурмом

Двое пассажиров опоздали на самолет в Стамбуле, попытались взять его штурмом и попали на видео. Кадры публикует турецкое агентство DHA.

Нарушителями оказались отец и сын из Израиля. Отмечается, что мужчины задержались в дьюти-фри и не смогли вовремя попасть на рейс в Тель-Авив.

По данным издания, когда израильтяне подбежали к лайнеру, его двери уже были закрыты. Тогда они взломали дверь рукава, спрыгнули с него на землю и побежали в сторону откатившегося от трапа воздушного судна. Дебоширы бегали вокруг него, пытаясь проникнуть на борт, однако через некоторое время были задержаны.

Уточняется, что путешественники оказывали сопротивление работникам аэропорта. Скрутить пассажиров смогли только несколько крупных охранников. Сейчас нарушители ожидают суда.

Ранее в июле трех туристов из Израиля арестовали за съемку стюардессы во время демонстрации правил безопасности перед полетом. Инцидент произошел на рейсе Pegasus Airlines в Стамбул.

