Туристов арестовали за съемку стюардессы во время демонстрации безопасности

Туристов из Израиля арестовали за съемку стюардессы во время демонстрации безопасности

Трех туристов из Израиля арестовали за съемку стюардессы во время демонстрации правил безопасности перед полетом. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo.

Инцидент произошел на рейсе Pegasus Airlines в Стамбул. Историю решили обнародовать родственники пассажиров, поскольку попытки добиться их освобождения пока не увенчались успехом. Более того, члены семей задержанных утверждают, что не могут позволить себе покрыть дорогостоящие судебные расходы.

Как рассказали родственники туристов журналистам, молодые люди начали снимать стюардессу на видео и смеялись над ней, когда она рассказывала о правилах безопасности в самолете. Бортпроводница подошла к путешественникам и попросила их удалить видео, что они и сделали, решив, что проблема решена.

Однако по прибытии в Стамбул всем пассажирам было приказано оставаться на своих местах, пока полиция не зайдет в самолет и не выведет оттуда группу израильских туристов. В сообщении портала говорится, что стюардесса якобы сообщила правоохранителям, что она подверглась сексуальным домогательствам. Один из пассажиров подтвердил ее слова.

По данным Paddle Your Own Kanoo, шесть из девяти мужчин были освобождены после нескольких часов допроса в турецком полицейском участке, а трое других — переведены в центр содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета Asiana Airlines Airbus поставил под угрозу жизни всех попутчиков в полете и пошел под суд. По словам нарушителя правопорядка, он начал задыхаться во время рейса с южнокорейского острова Чеджу в город Тэгу. Мужчина открыл дверь аварийного выхода, когда самолет заходил на посадку и находился на высоте около 200 метров над землей.

