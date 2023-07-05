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20:48, 5 июля 2023Путешествия

Британец захотел эвакуироваться из взлетающего самолета и оказался в полиции

Mirror: британец захотел открыть дверь самолета Ryanair перед взлетом и был арестован

Британский турист захотел открыть дверь самолета Ryanair перед взлетом и был арестован полицией. Его попытка эвакуироваться из воздушного судна попала на видео, которое опубликовал портал EX-YU Aviation News.

На снятых очевидцами кадрах видно, как мужчина в солнечных очках вскакивает со своего места, бежит в проход и активно жестикулирует, пытаясь пробиться мимо стюардессы и крича: «Откройте дверь, откройте дверь!» Два других пассажира бросаются на него и валят на пол. Человек, снимающий видео, спрашивает: «Что, черт возьми, сейчас происходит?»

По данным издания The Mirror, инцидент произошел в аэропорту хорватского города Задар 30 июня. Дебоширом оказался 27-летний британский турист, возвращавшийся из Хорватии в Великобританию.

Полиция Хорватии заявила, что пассажир сопротивлялся при аресте. Он был доставлен в больницу, а после этого — взят под стражу по подозрению в нападении на офицера.

Ранее пассажир Jeju Air попытался открыть дверь самолета во время полета. Стюардессы вместе с другими пассажирами обезвредили нарушителя. По словам членов экипажа, он угрожал всех уничтожить. После приземления лайнера дебошир угодил в полицию.

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    Марина Черняк
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